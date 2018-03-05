Коболев обжалует штраф на 8 миллиардов в суде

Глава НАК "Нафтогаз Украины" собирается судиться с Государственной фискальной службой по штрафу на 8 миллиардов гривен за нарушение таможенных правил.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"НАК" Нафтогаз Украины "собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе", - заявили в пресс-службе.

Напомним, Государственная фискальная служба оштрафовала председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

По официальной версии, штраф был выписан из-за того, что "Нафтогаз" не предоставил нужный пакет документов для растаможки поставок российского газа в 2015 году, нарушив таким образом таможенные правила.

Подробнее об истории со штрафом читайте в статье: Счет на 8 миллиардов: Зачем ДФС оштрафовала Коболева и "Нафтогаз"

Экономическая правда