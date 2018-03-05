У украинцев выросли реальные зарплаты - исследование

Реальные зарплаты украинцев выросли на 25%-72% начиная с 2010 года.

Об этом написал аналитик ICU Дмитрий Дяченко на своей странице в Twitter.

"Запад догоняет Киев по темпам роста реальных зарплат. Восток отстает, но такая тенденция наблюдалась еще до начала АТО", - написал он.

Наибольший рост показали Винницкая (+72%), Волынская (+70%) и Закарпатская (+69%) области.

Зарплаты в реальном выражении выросли меньше всего у жителей Луганской (+25%), Харьковской (+46%) и Донецкой (+47%) областей.

Реальная зарплата киевлян в январе 2018 года по сравнению с январем 2010 года выросла на 51%.

"Реальная ЗП - количество товаров, которые человек может приобрести за свою денежную номинальную ЗП. Не все товары подорожали настолько же, насколько ослабла гривна - этот факт и является источником роста реальных ЗП", - пояснил Дяченко.

Ранее сообщалось, что зарплаты во Львове растут самыми высокими в Украине темпами.

Экономическая правда