Минсоцполитики изменит механизм начисления пенсий

Минсоцполитики инициирует увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для пенсионеров с большим стажем работы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что это касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 получились не высокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания - получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы", - заверил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Напоминаю, что внедрена пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который заставляет нас исправить некоторые перекосы ", - добавил он.

Как говорится в сообщении, еще одна проблема, наметилась, это - перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого в некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился.

Так складывается тогда, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал. По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж донараховуватиметься автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

Напомним, 11 октября в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Закон предусматривает, что положения о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

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Экономическая правда