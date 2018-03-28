OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О ценах на газ, лондонской квартире Ахметова и ЗСТ с Израилем.

О фейковых слушаниях против НБУ. Игорь Коломойский и Сергей Тарута стоят за организацией фейковых слушаний по поводу НБУ в подвале Капитолия.

О лондонской квартире Ахметова. После решения о блокировании активов Ахметова оказалось, что апартаменты в Лондоне, купленные владельцем СКМ за 136 миллионов фунтов, формально уже ему не принадлежат.

О Ryanair. Ирландский лоукостер Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами и планирует открытие базы.

О ЗСТ с Израилем. Правительство завершило переговоры с Израилем о зоне свободной торговли и подпишет соответствующее соглашение в ближайшее время.

О ценах на газ. Кабинет министров продлил спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению, а также оставил неизменным тариф до июня 2018 года.

О Злочевском. Экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский владеет 38 из 204 разрешений на пользование недрами, которые находятся в собственности частных компаний.

О ценах на ж/д билеты. Приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12% с 1 апреля и 1 октября еще находится на согласовании в ряде органов.

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Взять за недра: Кто владеет нефтегазовыми месторождениями страны

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