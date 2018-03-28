Злочевский владеет наибольшим количеством разрешений на пользование недрами

Экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский владеет 38 из 204 разрешений на пользование недрами, которые находятся в собственности частных компаний.

Об этом говорится в статье на ЭП.

Как отмечается, владельцами наибольшего количества выданных в частные руки разрешений на сегодня являются структуры Злочевского, состоящих из 14 компаний.

Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генпрокуратурой. В начале 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.

В декабря 2016 года Злочевский встречался с народным депутатом от БПП Игорем Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал. После этой встречи, осенью прошлого года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

В начале февраля собственник газодобывающей группы Burisma Holdings вернулся в Украину.

В январе э.г., Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

Основная часть месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании из Burisma Holdings, была выдана за два периода.

Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй – на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр – единственный на сегодня в стране распорядитель спецразрешений на пользование недрами.

Детальнее читайте: Взять за недра: Кто владеет нефтегазовыми месторождениями страны

Экономическая правда