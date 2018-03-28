Ахметов лишился своей лондонской квартиры из-за "Укртелекома" — СМИ

После решения о блокировании активов Ахметова оказалось, что апартаменты в Лондоне, купленные владельцем СКМ за 136 миллионов фунтов, формально уже ему не принадлежат.

Об этом пишет DW.

30 марта суд на Кипре рассмотрит апелляцию холдинга СКМ Ахметова на решение о заморозке активов.

Оппоненты в судах обвиняют олигарха в мошенничестве. Мол, с самого начала судебных споров по "Укртелекому" 2016 года холдинг СКМ переоформлял активы так, чтобы вывести их из-под под угрозы конфискации за долги.

В то же время, менеджеры Ахметова заявляют об "обычной реструктуризации" внутри холдинга.

Между тем, заморожены активы, похоже, таки куда-то исчезают.

Как сообщают информированные источники DW, после решения о блокировании активов оказалось, что роскошные апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные владельцем СКМ в свое время за рекордные 136 миллионов фунтов, формально уже ему не принадлежат. В СКМ DW не прокомментировали эту информацию.

Окончательно вопрос долгов Рината Ахметова решится 23 апреля, когда Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит его апелляцию по делу о долгах за "Укртелеком".

Источник DW в холдинг СКМ сообщил, что в настоящее время защита Рината Ахметова проводит собственное расследование сделок, которые предшествовали покупке им "Укртелекома", чтобы представить их суду в Лондоне.

Одна из версий, которую ранее озвучивали украинские СМИ: телекоммуникационным гигантом через оффшоры владела целая группа лиц из ближайшего из окружения украинского экс-президента Виктора Януковича.

Показания, данные сторонами на суде в Лондоне, указывают на участие Януковича и его окружения в тайных договоренностях по "Укртелекому". Некоторые факты, связанные с перепродажей "Укртелекома", могут только усилить подозрения в финансовых интересах окружения экс-президента в этих сделках.

Напомним, суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

Ранее Окружной суд города Никосии (Кипр) заморозил активы украинского олигархаРината Ахметова на 820 млн долларов по иску кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является бывший украинский банкир Денис Горбуненко.

В начале 2017 года Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за 860 млн долларов.

Переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть больше года после приватизации.

Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в Укртелекоме.

По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%.

А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал, что контрольный пакет у Дмитрия Фирташа.

Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.

Но Raga со своей стороны заявляет, что Горбуненко купил компанию у ее прежнего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

Компания заявляет, что в 2013 году продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов, но получила из этой суммы только 100 млн долларов.

Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке "Укртелекома".

Рекомендуем почитать: Суровая Лондонская зима: что могут потерять Коломойский, Григоришин и Ахметов