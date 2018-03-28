Повышение цен на ж/д билеты под вопросом

Приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12% с 1 апреля и 1 октября еще находится на согласовании в ряде органов.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Мининфраструктуры.

С целью реализации решения правительства, которым утвержден консолидированный финплан компании "Укрзалізниця" на 2018 год, подготовлен проект приказа министерства по поэтапной индексации тарифов на перевозку пассажиров в 2018 году.

Инициатива по повышению тарифов принадлежит компании "Укрзалізниця".

В министерстве уточнили, что издание приказа Мининфраструктуры происходит по процедуре, определенной законодательством, предусматривающим значительное количество согласований документа(с профсоюзами, министерствами и т. д.).

Индексацию тарифов планируется провести во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов Интерсити+), курсирующих по территории Украины.

С момента последней индексации тарифов (октябрь 2014 года) индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции — 206,3%.

Отметим, что ежегодно в УЗ несколько раз меняет цены на билеты для пассажиров. Стоимость колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена.

Обычно коэффициент повышения/понижения цены составляет 1,02-1,1. Летние перевозки одни из самых дорогих для пассажиров, дороже - только в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1. Самые дешевые перевозки на 9 мая - в этот день на билеты предоставляется 20-процентная скидка.

Ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на более чем 20% в 2018 году.