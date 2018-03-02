OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Нафтогазе и Газпроме. "Газпром" после решения Cтокгольмського арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Евросоюз выразил обеспокоенность по поставкам газа из России в Украину и по транзиту газа в Евросоюз.

Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочном поставки газа в Украину.

О нехватке газа. Из-за недостатка газа в Украину закрывают все учебные заведения.

О Коболеве и ДФС. В ДФС говорят, что миллиардный штраф наложили на Нафтогаз, а не на Коболева.

О шахтах Януковича. Куратор государственной угольной отрасли Виталий Кропачев не смог закрыть сделку по выкупу уставных фондов ООО "Новогродовская 1-3" и ООО "Россия". Группа "ДРФЦ" Александра Януковича отказалась от сделки.

О НБУ. Национальный банк разрешил иностранным инвесторам репатриировать дивиденды за 2017 и все предыдущие годы.

О долгах. 1-2 марта Минфин погасил купон по облигациям внешнего госзайма на 450 млн долларов и вернул 170 млн долларов МВФ по программе Stand by.



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Повышение социальных стандартов на фоне кассовых разрывов в Пенсионном фонде, отсутствия ресурса в бюджете и нечетких экономических оснований для такого повышения может создать фискальные дисбалансы и привести к расширению базы налогообложения.