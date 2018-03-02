Янукович передумав продавати шахти людині Кононенка

Куратор державної вугільної галузі Віталій Кропачов не зміг закрити операцію з викупу статутних фондів ТОВ "Новогродівська 1-3" і ТОВ "Росія".

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його словами, зрив угоди стався в лютому, коли від неї відмовилася сторона продавця - група "ДРФЦ" Олександра Януковича.

У розмові з ЕП Кропачов підтвердив цю інформацію. "Продавець вийшов з переговорного процесу", - сказав Кропачов.

Він пов'язує зміну поведінки представників Януковича "з галасом в пресі" навколо своєї персони. У той же час джерела ЕП кажуть, що учасники переговорів з боку старшого сина екс-президента відмовилися продавати компанії через порушення Віталієм Кропачовим своїх зобов'язань.

Так, за їхніми словами, ТОВ "Новогродівська 1-3" і ТОВ "Росія" були передані в оперативне управління "смотрящего" більше року тому, і з того часу він повинен був провести комплекс виробничих заходів на обох підприємствах, які дозволили б їм відновити видобуток вугілля.

Планувалося, що після того як обидві шахти відновлять роботу, структури Кропачева проведуть розрахунок щодо їх викупу зі стороною Януковича. "Це не було зроблено. Обидві компанії стоять. Досі", - говорить джерело ЕП.

Сам Кропачов спростовує свою причетність до адміністративного управління шахтами. "Я ні дня ними не керував і не інвестував в них гроші", - говорить бізнесмен.

За даними ЕП, 2 тижні тому (в 20-х числах лютого) ТОВ "Новогродівська 1-3" і ТОВ "Росія" були продані новому власнику. Формально ним числиться бізнесмен з Макіївки Валерій Атанов (виходець з групи "Механік" Віктора Вишневецького).

За інформацією ЕП, в цій угоді Атанов представляє інтереси Едуарда Бондаренка - глави "Донбасенерго", контрольованої Олександром Януковичем.

У розмові з ЕП Едуард Бондаренко підтвердив своє відношення до обох шахт, але при цьому підкреслив, що в цьому проекті він представляє власний інтерес.

"Я не фронтую когось (Олександра Януковича - ЕП). Якщо мій інтерес до цих компаній реалізується, готовий їх розвивати - вже до липня на "Новогродівській" ми готові запускати лаву, яка буде видавати 60 тис т вугілля/місяць проти сьогоднішнього нуля ", - говорить Бондаренко.

ТОВ "Новогродівська 1-3" і ТОВ "Росія" отримали частину так званих "полів" (покладів вугілля, що розробляються) однойменних державних шахт в 2012 р, коли президентом був Віктор Янукович. Реалізацією цього проекту в інтересах його сина Олександра займався Олександр Сичинава - тодішній глава наглядової ради "Всеукраїнського банку розвитку" з групи "Мако".

Рекомендуємо почитать: Вугільний куратор Віталій Кропачов: У нас все по-іншому. Ми з Донецька. Крапка.

Дмитро Рясний, ЕП