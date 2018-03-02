Польська PGNiG почала термінові поставки газу в Україну

Нафтогаз України і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

Про це повідомляє прес-служба PGNiG, передає Liga.net.

Контракт був підписаний після рішення Газпрому відмовитися від початку поставок газу Нафтогазу.

Контракт з PGNiG діє до кінця березня 2018 р. Обсяг законтрактованого газу становить понад 60 млн кубометрів.

Постачання почалися сьогодні, 2 березня, о 6 ранку через вузол Хермановіце, який з'єднує польську і українську газотранспортні системи.

Нагадаємо, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

У НАК "Нафтогаз України" ситуацію поки не коментують.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.