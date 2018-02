Суд викликає Kroll і AlixPartners за позовом Коломойського

Апеляційний суд Києва викликає компанії Kroll Associates U.K.LLP і AlixPartners Services U.K. LLP на судове засідання за позовом Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву суду.

Нагадаємо, детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, прийшли до висновку, що збитки, завдані Приватбанку в результаті шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservices Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку Коломойського і Боголюбова і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Раніше зазначені компанії фігурували в постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт ряду рахунків у кіпрському філії найбільшого в Україні Приватбанку в рамках розслідування про заволодіння кредитів рефінансування Національного банку України на суму 19 млрд грн.

Згідно з постановами суду, посадові особи Приватбанку видали кредити в сумах від 18 млн доларів до 73 млн доларів 42 підконтрольним підприємством під заставу майнових прав на товар. Після цього дані компанії уклали угоди (здійснивши 100% -ву передоплату) з метою отримання товарів, перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.

Рекомендуємо прочитати: "Белетристика" чи розслідування століття: що знайшли детективи в Приватбанку

Економічна правда