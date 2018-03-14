OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "кумовском бизнесе", льготах на проезд и субсидиях.

О "кумовском бизнесе". 2% фирм контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний.

Об инвестбанкире Порошенко. Крупнейшим акционером Burger King в России стала кипрская Xomeric, связанная с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

О новых монетах. Национальный банк в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

О субсидиях. Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал создание прозрачного реестра лиц, получающих субсидии.

О жизни после российского газа. Германия намерена радикально пересмотреть свою энергетическую политику, включая планы по закупке за рубежом ископаемых видов топлива.

Об удобрениях. Кабинет министров принял решение ввести запрет на ввоз российских минеральных удобрений.

О льготах на проезд. Кабинет министров одобрил монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

О налоге на выведенный капитал. Министерство финансов планирует внедрить систему обложения налогом на выведенный капитал с 2019 года, и внесет в Раду соответствующий законопроект вместе с Бюджетной резолюцией.

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Гендиректор "Эпицентр К". Зачем Герегам аграрный бизнес

Почему владельцы "Эпицентр К" скупают аграрные компании и наращивают земельный банк. Об этом в интервью ЭП с гендиректором Петром Михайлишиным.