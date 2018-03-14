Минфин внесет в Раду свой законопроект о налоге на выведенный капитал

Министерство финансов планирует внедрить систему обложения налогом на выведенный капитал с 2019 года, и внесет в Раду соответствующий законопроект вместе с Бюджетной резолюцией.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на пресс-брифинге.

"Минфин начал работу над разработкой обновленной трехлетней Бюджетной резолюции. Мы в нее заложим внедрение модели обложения налогом на выведенный капитал, но также отработаем с коллегами из министерств и соответствующее сокращение государственных трат", - сказал Данилюк.

"Затем проведем консультации с МВФ. Когда это будет согласовано, вынесем этот вопрос на Кабмин, после чего пакет - Бюджетная резолюция плюс законопроект о налоге на выведенный капитал будут внесены в парламент", - пояснил он.

Данилюк уточнил, что Минфин планирует ввести новую систему налогообложения в 2019 году.

"Я не могу позволить, чтобы в этот ответственный год мы принимали важные финансовые и экономические решения под давлением предвыборной риторики", - отметил он.

Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

"Я не буду его сейчас подписывать, вносить в парламент. Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса", - сказал он.

Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксирована - 15%, в то время как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%..

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

По мнению экспертов, в случае отказа от налога на прибыль в бюджете неизбежно образуется дыра. Например, в Эстонии поступления от нового налога оказались вдвое меньше, чем от налога на прибыль.

По расчетам Министерства экономического развития, общие потери бюджета в течение первого года после замены старого налога новым составят 1,2 - 1,3% ВВП.

Временный глава ГФС оценил потенциальные потери бюджета в 40 млрд грн, тогда как в Офисе крупных налогоплательщиков говорят о заоблачных 80 млрд.

Оценка комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики является более оптимистичной: 20 млрд грн.

По оценке Института социально-экономической трансформации, прямые потери от изменения системы налогообложения без корректировки оценеын в 40,6 млрд грн, которые при условии детенизации уменьшатся до 27 млрд грн.

Более оптимистичной является оценка потерь госбюджета Украинского института будущего - 23 млрд грн, что связано с предположением детенизации и увеличения инвестиций.

Экономическая правда