Германия отказывается от российского газа
Германия намерена радикально пересмотреть свою энергетическую политику, включая планы по закупке за рубежом ископаемых видов топлива.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Новый Кабинет министров Германии во главе с Ангелой Меркель планирует форсировать развитие возобновляемой энергетики, ускорить отказ от углеводородного топлива и диверсифицировать источники его поставок.
Согласно плану, в ближайшие 12 лет доля энергии солнца, ветра и биомассы в выработке электроэнергии в Германии должна быть увеличена вдвое. На данный момент возобновляемые источники обеспечивают 33% энергопотребления, а к 2030-му этот показатель планируют увеличить до 66%.
В 2019-2020 годах Германия планирует увеличить генерирующие мощности "как ветропарков на суше, так и фотовольтаики соответственно на 4 гигаватт", это равно приблизительно 7-8 атомным электростанциям.
План предусматривает также сокращение газовой генерации, которая сейчас обеспечивает 12% энергобаланса страны.
Новое правительство Германии также намерено провозгласить национальной целью сокращение энергопотребления до 2050 года на 50 процентов. Достижение столь амбициозной цели должны обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни.
"Это - плохая новость для "Газпрома", который, обосновывая, к примеру, необходимость "Северного потока-2", исходит из растущего или хотя бы стабильного энергопотребления и, в частности, использования природного газа в Германии и в целом в ЕС", - говорится в материале.
О развитии газового сотрудничества с Россией, в том числе строительстве трубопровода "Северный поток - 2", в плане Меркель не говорится.
Напомним, рекордных 41% электроэнергии из возобновляемых источников Германия получила в марте этого года.
Экономическая правда