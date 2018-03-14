НБУ презентовал монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен

ФОТО: Эльдар Сарахман

Национальный банк в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - отметили в НБУ.

ФОТО: Эльдар Сарахман

Сообщается, что вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно: первый этап - 27 апреля 2018 будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны; второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривны вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 гривны будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны", - подчеркнули в НБУ.

Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.

"Национальный банк Украины отвечает за эмиссию национальной валюты и организовывает наличный оборот. Это положение Закона о Национальном банке. Частью этой задачи является оптимизация наличного обращения, направленная на повышение удобства и сокращения общественных затрат на его реализацию", - подчеркнул и.о. главы Национального банка Украины Яков Смолий.

Он пояснил, что замена банкнот на монеты позволит достичь оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, соответствующий современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту.

"Опыт показывает, что такое замещение происходит постепенно, поэтому потребители не испытывают неудобств. Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов, почти половина из которых (более 40%) составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен ", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в НБУ, замена банкнот низких номиналов на монеты приблизит Украину к практике Европейского Союза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

Такую замену свое время успешно провели различные страны, например, Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.

Напомним, Национальный банк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Экономическая правда