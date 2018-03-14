Всемирный банк подсчитал, сколько в Украине "кумовского" бизнеса

2% фирм контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний.

Об этом написала директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен в своей колонке на Экономической правде.

"Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и влияя на государство через представительство в парламенте", - говорится в колонке.

"Это позволило олигархам подключиться ко многим источникам коррупции, в том числе, в таких отраслях, как энергетика, государственные закупки, приватизация государственных активов и налоговое администрирование", - пишет Кахконен.

Модель экономического управления, в условиях которой на принятие политических решений значительное влияние оказывает небольшая группа компаний, называется "кумовским капитализмом".

"В Украине политически связанными являются 2% фирм, но они контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний. Эти цифры остаются стабильными в течение длительного времени", - добавила директор.

Доля связанных фирм в экономике Украины (процентов) СИНИЙ КВАДРАТ - КОЛИЧЕСТВО ФИРМ; КРАСНЫЙ КВАДРАТ - ОБРАЩЕНИЕ; СЕРЫЙ КВАДРАТ - АКТИВЫ.

"Политически связанные фирмы сосредоточены в горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслях, где на них приходится более 40% оборота и более половины всех активов. На них также приходится примерно четверть оборота и активов в сельском хозяйстве, в основном в области производства и экспорта зерна", - заявили во Всемирном банке.

Напомним, в отчете Специального комитета экспертов Совета Европы было отмечено, что "Украина стоит перед значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество".

Экономическая правда