OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "стартапе на миллиард", Порошенко и микрофинансовой помощи.

О "стартапе на миллиард". Amazon за миллиард долларов покупает стартап Ring с офисом в Украине. Рассказали, что такое представляет из себя Ring и что это значит для Украины.

О Порошенко. На пресс-конференции президент признал, что уровень жизни украинцев существенно не улучшился, рассказал как обстоят дела с налогом на выведенный капитал и об отношениях с олигархами.

О Коломойском и Боголюбове. Суд по делу Приватбанка будет работать в закрытом режиме, чтобы состояние этих двух олигархов оставалось в тайне.

О макрофинансовой помощи. Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Об УЗ. В течение 2018 "Укрзализныця" планирует инвестировать в обновление и модернизацию подвижного состава 18,4 млрд гривен.

О ГТС. У потенциального оператора ГТС появился Наблюдательный совет.

О фонде энергоэффективности. Кабинет министров одобрил ряд документов, необходимых для запуска Фонда энергоэффективности.

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Закон про податок на виведений капітал замість податку на прибуток готовий до внесення у парламент.