Порошенко розповів про олігархів та "Роттердам+"

Президент Порошенко вважає, що жоден з олігархів не має впливу на прийняття рішень президентом, парламентом або урядом.

Про це він заявив на прес-конференції "Виклики-2018".

Відповідаючи на питання про деолігархізацію, Порошенко заявив, що не збирається відбирати у олігархів активи.

"Не може державна влада боротися з кимось конкретно. Я не збираюся цього робити і не підтримую, якщо це робитиме хтось інший, незалежно від того, хто це - Коломойський, Ахметов, Фірташ, Курченко. Де вони всі там зараз?..", - сказав Порошенко.

"Жоден з них не має впливу на позицію президента. Це і є деолігархізація", - сказав він.

Порошенко вкотре наголосив, що не має жодних угод з Дмитром Фірташем.

"У нас що, суттєво покращилася позиція Фірташа? Фірташ заїхав в Україну? Фірташ чи Коломойський сьогодні керує парламентом, президентом, урядом? Чи в Укрнафті немає змін, або в Приватбанку?", - спитав президент.

Відповів Порошенко на звинувачення і щодо формули "Роттердам+".

"Я не збираюсь ставати на захист формули, але що таке "Роттердам+"? Це просто показники біржі. Формування цін на енергетичні активи", - сказав Порошенко.

"В угоді з МВФ записано: "імпортний паритет". Імпортний паритет - це орієнтація на біржу. Не подобається "Роттердам+"? Запропонуйте "Варшаву+", "Бремен+", - наголосив президент.

Порошенкові не подобається існування такої формули і він виступає за створення енергетичної біржі.

"Ми маємо вибрати - або у нас комунізм і соціалізм, і ціни будуть доводитися чиновниками, або це буде визначатися ринком - попитом, пропозицією, з урахуванням імпортних поставок", - сказав він.

"Не має чиновник будь-якого рангу регулювати ціни на цукор, на бензин, чи на м’ясо. Це призводить тільки до галопуючої інфляції та неконтрольованого зростання цін", - додав він.

Наостанок президент повідомив, що проти нього ведеться інформаційна кампанія в ЗМІ.

"Окремі олігархічні ЗМІ "мочать" президента. Я цього не боюсь. Нічого у вас не вийде", - сказав він.

Про угоду Порошенка та Фірташа читайте у статті: Порошенко - Кличко. Віденський альянс під патронатом Фірташа

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Економічна правда