OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Об инвестициях Абрамовича, бизнесе в Грузии и цене биткоина.

Об Абрамовиче. Российский миллиардер Роман Абрамович инвестировал в мессенджер Telegram 300 миллионов долларов.

О хозяине "Эпицентра". Народный депутат Александр Герега с женой Галиной продолжают вести свой бизнес в аннексированном РФ Крыму и имеют фирму в Московской области.

О бизнесе в Грузии. В Грузии налог для малого бизнеса снизят с 5% до 1%.

О долгах. По мнению вице-президента Всемирного банка, Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.

О цене биткоина. Исполнительный директор благотворительного фонда Bitcoin Foundation Лью Классен считает, что биткоин будет стоить 40 тысяч долларов к концу 2018-го, а 90% альткоинов обесценятся.

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Неделя в графиках: "Несчастная" Украина, безналичные расчеты и рекорды "Борисполя"

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