Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання - віце-президент СБ

Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, інакше вона втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер.

Він упевнений, що Україна зможе виплатити свої борги і в цьому, і в наступні роки.

"Уже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся один на один з "боргової" проблемою", - зазначив представник СБ.

"Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, мова йде про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, яка є зараз, коли більшість виплат припали на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь", - додав він.

На думку співрозмовника, українські органи влади повинні змінити свої підходи до борговій політики, плануючи не тільки залучення коштів, а й майбутні виплати за запозиченнями, розтягуючи ці виплати в часі.

"По-друге, Україні важливо зберегти доступ до фінансування не тільки Світового банку і МВФ, але і на зовнішніх ринках запозичень. А залучати кошти, щоб фінансувати поточні борги, доведеться", - сказав Муллер.

"Для того щоб була можливість отримати нові кредити, міжнародні джерела фінансування повинні бути впевнені в тому, що українська економіка буде розвиватися", - додав він.

Економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів.

"Борги потрібно віддавати. Це хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень" - підкреслив віце-президент СБ.

"Не потрібно накопичувати борги, тому що в майбутньому частина доходів держави піде на їх виплати, тому займати треба, усвідомлюючи, що зростання державного боргу - це не менший ризик, ніж відмова від обслуговування боргів", - зазначив він.

Україна щорічно витрачає 130 мільярдів на обслуговування боргу.

Нагадаємо, у 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.

Економічна правда