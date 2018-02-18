Біткоїн буде коштувати 40 тисяч доларів - глава Bitcoin Foundation

Виконавчий директор благодійного фонду Bitcoin Foundation Лью Классен висловився з приводу майбутнього розвитку ринку криптовалют.

Про це повідомляє Insider.Pro з посиланням на Business Insider.

Як вважає експерт, вартість першої криптовалюти різко виросте до 40 тисяч доларів до кінця 2018- го, а 90% альткоїнів знеціняться, так як вони не мають перспектив для розвитку.

Классен впевнений, що знецінення криптовалюта це добре, таким чином "ринок вирішує проблему самостійно": адже багато монет створюються з однією метою - щоб їх розробники могли збагатитися.

За прогнозом керівника Bitcoin Foundation, крипторинок буде схильний до високої волатильності ще приблизно 3-6 місяців, після чого вартість біткоїна почне різко зростати в четвертому кварталі 2018 року.

Цього часу достатньо, щоб виправити деякі недоліки програмного коду монети, вважає Классен, тому ціна в 40 тисяч доларів може бути цілком виправдана.

Інші експерти поділяють думку Классена. Незважаючи на сильне просідання на початку року, в липні біткоїни може встановити нові рекорди. Таку точку зору підтвердив Том Лі, керуючий партнер і керівник досліджень Fundstrat Global Advisors LLC.

Раніше ЕП писала, що стратег по біржових товарах аналітичного підрозділу Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що ціна біткоїна з великою ймовірністю може обвалитися на 90%.

Економічна правда