У Грузії податок для малого бізнесу знизять з 5% до 1%

Міністерство фінансів Грузії виступило з новою податковою ініціативою, яка передбачає встановлення пільг для дрібних підприємців.

Про це повідомляє "Грузія Online".

Згідно з ініціативою податкової реформи, як дрібних підприємців зможуть зареєструватися особи, доходи від економічної діяльності яких не перевищують 500 тисяч ларі в рік (понад 200 тисяч доларів).

За діючими нормами, статус дрібного підприємця можуть отримувати тільки ті підприємці, доходи яких становлять до 100 тисяч ларі (понад 40 тисяч доларів).

У той же час, для дрібних підприємців буде встановлено "безпрецедентний пільговий режим", і встановлена ​​для них податкова ставка буде знижена в п'ять разів - з 5% до 1%.

Як роз'яснив міністр фінансів Грузії Мамука Бахтадзе, в рамках ініціативи, також скасовується практика попередньої виплати податків і дрібні підприємці будуть платити 1% податку на оборот тільки в кінці місяця.

У той же час, дрібні підприємці будуть звільнені від "виробництва будь-якої додаткової бухгалтерії", і вони будуть зобов'язані використовувати тільки контрольно-касовий апарат і товарні накладні.

За словами міністра, пільговий податковий режим торкнеться близько 120 тисяч чоловік і буде задіяний, імовірно, з 1 липня, після затвердження Парламентом відповідних законодавчих умов.

Економічна правда