OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О санкциях. Кабинет министров планирует внести изменения в закон "О санкциях" и расширить его действие на использование программного обеспечения и средств телекоммуникации российского происхождения на объектах критической инфраструктуры.
О деле ГПЗКУ. Суд арестовал имущество и средства компаний бизнесмена Федорычева.
О субсидиях. Минфин удовлетворил требования по монетизации субсидий.
О ГТС. Кабинет министров одобрил документ, который определяет четкие сроки отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функции транспортировки и хранения газа.
О General Electric. Кабинет министров совместно с "Укрзализныцей" завершили переговоры с американским промышленным гигантом General Electric по программе обновления подвижного состава УЗ и производства тяги. Теперь GE будет производить локомотивы в Украине.
О ценах на бензин. Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь уже несколько дней подряд.
О гривне. Неблагоприятные сезонные факторы на валютном рынке были вытеснены более благоприятными факторами для курса гривны. Так сказал Нацбанк.
Об "Укртелекоме". "Укртелеком" Ахметова увеличил чистую прибыль почти на 50%.
О предсказаниях для биткоина. Аналитик Bloomberg считает, что цена биткоина может обвалиться до 900 долларов
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