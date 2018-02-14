OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О санкциях. Кабинет министров планирует внести изменения в закон "О санкциях" и расширить его действие на использование программного обеспечения и средств телекоммуникации российского происхождения на объектах критической инфраструктуры.

О деле ГПЗКУ. Суд арестовал имущество и средства компаний бизнесмена Федорычева.

О субсидиях. Минфин удовлетворил требования по монетизации субсидий.

О ГТС. Кабинет министров одобрил документ, который определяет четкие сроки отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функции транспортировки и хранения газа.

О General Electric. Кабинет министров совместно с "Укрзализныцей" завершили переговоры с американским промышленным гигантом General Electric по программе обновления подвижного состава УЗ и производства тяги. Теперь GE будет производить локомотивы в Украине.

О ценах на бензин. Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь уже несколько дней подряд.

О гривне. Неблагоприятные сезонные факторы на валютном рынке были вытеснены более благоприятными факторами для курса гривны. Так сказал Нацбанк.

Об "Укртелекоме". "Укртелеком" Ахметова увеличил чистую прибыль почти на 50%.

О предсказаниях для биткоина. Аналитик Bloomberg считает, что цена биткоина может обвалиться до 900 долларов



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