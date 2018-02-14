Бензин і дизпаливо продовжують дешевшати

З 13 по 14 лютого ряд мереж АЗС знизив ціни палива від 0,06 копійки до 1,02 гривні за літр.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, мережа "Овіс" знизила ціни на бензини марок А-92 і А-95 на 1,02 грн./л - до 28,80 грн/л і 29,34 грн/л, відповідно.

У мережі Route 20 паливо подешевшало на 55 коп./л, а на станціях Shell бензини подешевшали на 32 коп./л.

Такі мережі як Glusco, Luxwen, "БРСМ-Нафта", "Катрал" і "Нефтек" опустили ціни на 6-50 коп./л.

Середні ціни по країні 14 лютого знизилися на 1-2 коп./л.

Ціни на паливо в роздрібних мережах почали дешевшати 12 лютого. Цьому сприяло зниження цін на нафту і зміцнення курсу гривні.

З 12 по 13 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни палива в межах 50 копійок за літр.

Економічна правда