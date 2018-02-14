Справа ДПЗКУ: Суд заарештував майно та кошти компаній бізнесмена Федоричева

Солом’янський районний суд наклав арешт на нерухоме майно компанії "ТІС-Міндобрива" та на кошти компанії "ТІС-Зерно", які належать бізнесмену російського походження Олексію Федоричеву.

Про це йдеться у відповідних ухвалах суду від 24 січня.

Зокрема, заарештовані банківські рахунки "ТІС-Зерно", відкриті у банку "Південний" та комплекс будівель та споруд в районі причалу №17 загальною площею 51,5 тисяч кв м, що знаходиться в Одеській області.

Арешти відбулися за клопотанням детектива НАБУ, який стверджував, що бізнесмен російського походження, який є громадянином Угорщини (Федоричев - ЕП) у 2014 році корумпував керівника Державної продовольчої зернової корпорації.

НАБУ стверджує, що з квітня по липень 2016 року громадянин Угорщини Федоричев в різних країнах зустрічався з головою правління ДПЗКУ (в той час корпорацією керував Петро Вовчук - ЕП).

Згідно з матеріалами, на цих зустрічах бізнесмен за неправомірну вигоду пропонував продати ячмінь і пшеницю за цінами нижче ринкових і досяг "злочинних домовленостей".

"В своєму офісі в Києві ДПЗКУ уклала контракт з продажу 75 тис. тонн ячменю по 209 доларів за тонну, які гонконгський посередник тут же в Києві перепродав кіпрській компанії Федоричева Lirtavis Enterprises Ltd вже за ціною 217,85 долара за тонну", - йдеться в ухвалі.

Йдеться про 273 тисячі тонн ячменю і 22,1 тисячі тонн пшениці загальною вартістю близько 60 млн доларів, а також про причетність до цих операцій ряду осіб, в тому числі фінансового директора "Трансінвестсервісу" і замдиректора з фінансових питань "ТІС-Зерно".

В ухвалах, Федоричев зазначений власником компаній "Fedcominvest Europe Sarl", "Fedcominvest Monaco Sam" (обидві Монако) та засновником "ТІС-Зерно", "ТІС-Міндобриво", "ТІС-Руда", "ТІС-Контейнерний термінал", "Федкомінвест-Україна", "ТІС-Вугілля", "Трансінвестсервіс", "ТІС - 14 причал", "ТІС - 15 причал", "АТІС".

Федоричев бізнесмен російського походження, який виїхав з СРСР в 1987 році, наразі він є громадянином Угорщини і живе в Монако. Він є колишнім власником російських футбольних клубів "Динамо" (Москва) і "Ростов".

Нагадаємо, 24 січня детективи НАБУ затримали одного з колишніх керівників ДПЗКУ та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у завданні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол.

Раніше в своєму розслідуванні "Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів"Економічна правда писала, як виводилися кошти з держкомпанії, і на які саме компанії.

За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році. Саме в період, коли уряд очолював Арсеній Яценюк, а міністерство аграрної політики - "свободівець" Ігор Швайка. Держкомпанію тоді очолював Петро Вовчук.

Микола Топалов, ЕП