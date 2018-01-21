OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О Гонтаревой, Данилюке и субсидиях.

О Гонтаревой. Валерия Гонтарева готова к увольнению, и уверена, что проблем с количеством голосов народных депутатов за ее увольнение с должности главы НБУ не возникнет. Она пока не может заниматься профессиональной деятельностью до голосования Радой за ее отставку, однако имеет планы на будущее. Также, она обвинила олигарха Игоря Коломойского в скандале вокруг материала катарского телеканала Al Jazeera об участии компании ICU в выводе 1,5 миллиарда долларов "денег Януковича".

О Данилюке. Глава Минфина дал интервью, в котором рассказал о влиянии депутатов, бизнеса, Генпрокуратуры и СБУ на работу фискальной службы и о возможном прекращении сотрудничества с Международным валютным фондом.

О субсидиях. Вступил в силу приказ Министерства финансов о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.

О курсе гривни. Национальный банк рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривны к доллару США.