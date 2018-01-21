Гонтарева обвиняет Коломойского в скандале вокруг ICU и "денег Януковича"

Валерия Гонтарева связала скандал вокруг материала катарского телеканала Al Jazeera об участии компании ICU в выводе 1,5 миллиарда долларов "денег Януковича" с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом она заявила в интервью "Украинским новостям"

"Текст, в котором упомянуто 500 названий непонятных компаний и имен, с легкостью был использован для манипуляций на знакомой украинском рынке названии брокерской компании ICU. Понятно, что это спланированная акция по дискредитации не только Гонтаревой. Кем спланированная? Сказать трудно. Предполагаю, что тем, кем вы сказали (Коломойским - ред.)", - сказала Гонтарева.

Напомним, телеканал Al Jazeera обнародовал текст решения Краматорского городского суда Донецкой области о спецконфискации активов структур, которые могут быть связаны с "Семьей", на 1,5 млрд долл.

Как отмечалось, в документе упоминается в т.ч. об участии группы ICU (совладелицей которой до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева) как посредника-брокера в сомнительных операциях купли-продажи валютных ОВГЗ в интересах структур, которые могут быть связаны с окружением экс-президента.

При этом в ICU сообщили, что тщательно придерживаются всех законодательных и нормативных требований к заключению брокерских сделок с любым клиентом.

Сама же Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU "не видели ничего подозрительного".

Национальный банк, по ее словам, "подтвердил получение средств и финансовый мониторинг предприятий-нерезидентов, поэтому в ICU не было никаких подозрений относительно этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства".

Напомним, 28 апреля 2017 года стало известно, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-владельцев облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов.

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