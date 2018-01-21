В Украине запустили первый этап монетизации субсидий

Вступил в силу приказ Министерства финансов о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В пресс-службе отметили, что данное постановление было разработано Минфином, обговорено со всеми заинтересованными сторонами и поддержано украинскими и международными экспертами.

"Это первый этап реформирования системы расчетов по субсидиям - монетизация субсидий на уровне предприятий, предоставляющих услуги. Далее будет осуществляться подготовка системы к внедрению монетизации субсидий на уровне домохозяйств", - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ Минфина утверждает формы реестров объемов потребленных льготной категорией населения льгот и субсидий на оплату энергоносителей и предоставленных жилищно-коммунальных услуг.

Это означает, что все предприятия жилищно-коммунального хозяйства для получения субвенции из госбюджета на предоставление льгот и жилищных субсидий населению уже имеют возможность заполнять эти реестры.

Как сообщалось, 26 апреля 2017 года Кабинет министров принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.

Комментируя это решение, министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, которому субсидии все также будут начисляться по социальным нормам.

Экономическая правда