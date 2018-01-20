В ГФС пытаются сохранить коррупционные потоки - Данилюк

На работу фискальной службы влияют депутаты и бизнес, Генпрокуратура и СБУ.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью "Зеркалу недели".

Он говорит об острой необходимости проведения реформы ГФС.

"Речь идет о реформе одного из самых коррумпированных государственных органов. Мы, конечно, можем изменять процессы, переходить в онлайн, улучшать восприятие службы налогоплательщиками и тому подобное. Но без изменения системы работы службы и кадров они результатов не дадут. Да, мы перекроим процессы, создадим новые, более прозрачные, но текущая ситуация радикально не изменится", - сказал министр.

На вопрос, сохранятся ли коррупционные потоки, министр ответил утвердительно.

"Недавно отмененные акты на Кабмине были поддержаны и проголосованы. Но летом они так и не были подписаны, так как в правительстве хотели найти какой-то компромисс с комитетом и ГФС. Но какой с комитетом возможен компромисс, если там видно чистой воды конфликт интересов?", - говорит Данилюк.

Он уверен, что имеет место как конфликт государственных интересов, так и личных.

"У меня был с премьером достаточно серьезный разговор на эту тему. Он прекрасно понимает, что реформа ГФС - это ключевое условие развития бизнеса в Украине. Люди не терпят коррупции. А в ГФС она есть", - заявил Данилюк.

"Не нужно заниматься самообманом. Стране не нужна фискальная служба, в которой есть люди, работающие не в интересах государства, на работу которой влияют отдельные депутаты и бизнес-группы, в работу которой вмешивается Генеральная прокуратура и экономический блок СБУ. Это все необходимо менять и очень жестко", - резюмировал Данилюк.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров отменил постановление 2017 года о реформировании и реорганизации Государственной фискальной службы и таможни, инициированое Министерством финансов.

Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС. В то же время областные и энергетическую таможню планировали присоединить к Межрегиональной таможни.