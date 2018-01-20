Гонтарева планирует заниматься стартапами

Валерия Гонтарева не может заниматься профессиональной деятельностью до голосования Радой за ее отставку, однако имеет планы на будущее.

Об этом она заявила в интервью "Українським новинам".

"К сожалению, я 9 месяцев нигде не могу работать и не могу заниматься профессиональной деятельностью, потому что де-юре я до сих пор являюсь главой Национального банка, хотя де-факто я перестала им быть еще 10 мая", - сказала она.

Гонтарева поделилась планами на будущее.

"У меня уже есть собственные планы, чем я хочу заниматься. Приоткрою тайну, это, скорее всего, стартапы. У меня уже есть идеи на эту тему. Понимаете, если у вас есть глобальная идея, то вы можете ее имплементировать в Украине. У нас много компаний, которые могут заниматься подготовкой программного обеспечения этих стартапов, но идея любого начинания может масштабироваться и глобально", - заявила она.

Гонтарева заявила, что ей поступали предложения о работе, но они ее "не интересовали совершенно".

"Я, действительно, хотела раньше заниматься управлением активами и даже на международном уровне я видела компанию, где бы я хотела этим заниматься. Вопрос в том, что я после работы в Национальном банке не могу минимум год работать в таких организациях и это факт", - уверила она.

Опыт работы руководителем НБУ поможет Гонтаревой в исследовательской сфере.

"Я за 9 месяцев поняла, чем хочу в жизни заниматься. Еще я буду писать research (исследование - ред.), и не один. Тематика у меня уже есть, будем писать с международными организациями. У меня уже есть план - детальный handbook (руководство - ред.), как делать большую банковскую реформу и трансформацию Центрального банка", - резюмировала она.

Напомним, Гонтарева уверена, что проблем с количеством голосов народных депутатов за ее увольнение с должности главы НБУ не возникнет.