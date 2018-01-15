OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О пошлинах на товары, долгах Коломойского и курсе гривни

О долгах Коломойского. Государственный Приватбанк пытается "выбить" 2-миллиардный долг с компании "Днеправиа" Коломойского, которую банкротит "Укртатнафта" Коломойского.

О пошлинах на товары. Протесты против новых правил беспошлинного ввоза товаров дали результат. Норму, когда побывал за границей меньше 24 часов, и должен платить пошлину за приобретенные товары, могут отменить.

О польском бензине. ОККО, WOG, Socar возобновили импорт бензина марки А-95 производства польского НПЗ. Последний раз поставки польских бензинов в Украину осуществлялись в мае 2017 года.

О суде с Газпромом. "Газпром" не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о контракте на поставку газа, потому что не видит смысла.

О киберпреступниках. Киберполиция фиксирует увеличение количества преступлений в сфере кибербезопасности в среднем на 2,5 тысячи случаев ежегодно. Что интересно, большинство киберпреступников находятся в местах лишения свободы.

О курсе гривни. Евро обновил рекорд по отношению к гривне. За него на межбанке дают уже больше 35 гривен.

О рейтингах Львова. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Львову долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне В- ("рисковый") со "стабильным" прогнозом. Львов планирует выпустить облигации на общую сумму 440 млн грн.

О мобильной связи в ОРДЛО. В неподконтрольных Украине районах Луганщины было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи.

О похищении биткоинов. Неизвестные лица напали на веб-дизайнера с целью завладеть 15 биткоинами, которые находились в его электронном кошельке. Угрожали ножом.

Об автомобилях. В прошлом году в Украине продали 80 тысяч новых автомобилей, а сумма покупок составила более двух миллиардов долларов. Два. Миллиарда. Долларов.

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