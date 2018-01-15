Ограничения на ввоз товаров могут отменить - нардеп

Верховная Рада может предусмотреть отмену ограничений беспошлинного ввоза товаров через границу вместе с поправками в Таможенный кодекс.

Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы должны реагировать на то, что происходило в эти дни на некоторых пунктах пропуска на Львовской таможне относительно принятых нами изменений в Налоговый кодекс. Поэтому при рассмотрении поправок в Таможенный кодекс, в случае необходимости, после согласования с правительством, мы могли бы эти изменения подкорректировать", - сказала Южанина.

С начала года активисты перекрывали во Львовской области дороги возле пунктов пропуска на границе с Польшей, выражая таким образом недовольство изменениями в таможенном законодательстве относительно норм и правил перемещения товаров через госграницу.

"Есть проблема с нормой о пересечении границы не чаще раза в 24 часа. Если эта норма лишняя, то мы можем ее учесть при принятии изменений в Таможенный кодекс", – отметила Южанина.

По ее словам, многие нормы, которые предусмотрены принятыми в конце 2017 года поправками в Налоговый кодекс, не заработают без соответствующих правок в Таможенный кодекс.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг сохраняются только для тех, кто въезжает в Украину не чаще раза в 72 часа и отсутствовал в Украине более 24 часов.

Как сообщалось, 7 декабря Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.

Позже стало известно, что ограничения вступят в силу только с 1 января 2019 года.

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