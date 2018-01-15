Приватбанк хочет взыскать с авиакомпании Коломойского больше 2 миллиардов

Хозяйственный суд Днепропетровской области принял заявление национализированного Приватбанка о финансовых требованиях к авиакомпании "Дніпроавіа" в объеме 1,837 миллиарда гривен в рамках дела о банкротстве авиакомпании.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Рассмотрение иска банка назначено на 17 января.

Другим определением суд решил продолжить рассмотрение иска Приватбанка к "Дніпроавіа" о взыскании задолженности в сумме 443,9 млн грн.

Речь идет о задолженности по кредитному договору от 21 января 2014 года. Данный иск суд рассмотрит 18 января.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 13 ноября 2017 года возбудил дело о банкротстве "Дніпроавіа".

Уже по состоянию на середину ноября авиакомпания"Дніпроавіа" не владела воздушными судами. Некоторые самолеты "Дніпроавіа" перешли к компании "Роза Ветров".

Авиакомпания "Дніпроавіа" осуществляла регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Компания являлась одним из крупнейших украинских перевозчиков.

"Дніпроавіа" принадлежит группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского через компанию "Галтера".

Напомним, 30 марта текущего года суд обязал собственника акций "Днеправиа" компанию "Галтера" вернуть государству 94,6% акций авиакомпании. Судебное разбирательство по этому поводу продолжается.

13 ноября 2017 года Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ПАО "Днеправиа" по иску "Укртатнафты" Коломойского.