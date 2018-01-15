Евро на межбанке вырос до 35 гривен

15 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,57-28,61 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,57-28,61 гривни;

Евро - 35,02-35,07 гривни;

Российский рубль - 0,5057-0,5068 гривни.

Напомним, 15 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 28,54-28,58 гривни за доллар.

Экономическая правда