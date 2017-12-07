OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О рынке земли, рекордах биткоина и алиментах.

О мораторие на продажу земли. Верховная рада еще на год продлила мораторий на продажу земли сельськохозяйственного назначения.

О российских поездах. Все российские поезда начнут ходить в обход Украины с 11 декабря этого года.

О биткоине. Курс биткоина продолжает ставить рекорды, в четверг он вырос более чем на две тысячи долларов и составляет 15080 долларов.

О Фирташе. Олигарх Дмитрий Фирташ планирует перевести крымский бизнес на новую компанию – "ТитанАктив".

О субсидиях. В доработанном проекте бюджета расходы на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг увеличили на 15,9 млрд гривен – до 62 млрд гривен.

Об алиментах. За невыплату алиментов должников будут лишать водительского удостоверения.

О ГТС. "Нафтогаз" подписал меморандум с голландской компанией Gasunie и французской GRTgaz о сотрудничестве в сфере использования мощностей украинской газотранспортной системы.

Мораторий на экономическую свободу

Украина занимает низкие места в рейтингах по показателям защиты права собственности. Отмена земельного моратория улучшила бы ситуацию, но политики заботятся не о будущем государства, а о своих выборных перспективах.

Открытое заявление о продлении моратория на оборот аграрных земель

Мораторий ничего не делает для развития экономики и улучшения качества жизни бедных. Он лишь позволяет земельным баронам получать сверхвысокую ренту.