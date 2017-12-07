Рада продовжила мораторій на продаж землі

Верховна рада ще на рік продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Рішення підтримали 236 народних депутатів.

До порядку денного було включено законопроект про продовження мораторію на рік (№7350), схвалений комітетом, а також альтернативні №7350-1, №7350-2, №7350-3, №7350-4, №7350-5.

Зокрема, законопроект №7350-3, одним з авторів якого є Юлія Тимошенко, пропонував продовжити мораторій до 1 січня 2023 року.

Законопроект №7350 був поданий до парламенту 30 листопада.

Ініціаторами проекту виступили сім народних депутатів: Сергій Лабазюк (група Воля народу), Валерій Давиденко, Іван Рибак, Микола Люшняк, Андрій Кіт (фракція Блок Петра Порошенка), Олег Кулініч (група Партія Відродження), і Артем Вітко (фракція Радикальної партії).

Проект закону пропонує продовжити мораторій на відчуження сільгоспземель до моменту врегулювання на законодавчому рівні процедури обороту земель сільгосппризначення і розробки необхідних нормативно-правових актів, але не раніше 1 січня 2019 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року.

Замість цього Верховна Рада в кінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.

Однак земельна реформа є важливою умовою програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд досі працює над проектом закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

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Економічна правда