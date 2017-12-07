"Нафтогаз" нашел еще двух потенциальных европейских партнеров для управления ГТС

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" подписал меморандум с голландской компанией Gasunie и французской GRTgaz о сотрудничестве в сфере использования мощностей украинской газотранспортной системы.

Об этом на конференции о развитии товарного биржевого рынка сообщил главный коммерческий директор холдинга Юрий Витренко, передает УНІАН.

"Работа с потенциальными партнерами по управлению ГТС уже активизирована. Мы подписали меморандум с двумя ведущими европейскими операторами: с голландской Gasunie и французской GRTgaz", - сказал он.

По его словам, голландская Gasunie считается одной из лучших европейских компаний с точки зрения организации своей работы, а также с ее участием было создано наиболее ликвидный рынок газа в Европе.

"Получается, что мы уже ведем разговор не с двумя компаниями - Snam и Eustream, а теперь еще и с Gasunie и GRTgaz. Плюс мы наняли инвестиционный банк Rothschild, который активно работает над структурированием самого процесса поиска и привлечения международного партнера", - добавил он.

Также Витренко объяснил задачу, которая поставлена ​​перед инвестиционным банком Rothschild.

"В будущем будет проведен конкурс (по выбору европейского партнера, который будет привлечен к управлению украинской ГТС - Ред.). Условия конкурса должны быть согласованы с Кабмином. Окончательное решение принимает парламент. Наша работа - это просто нанять инвестиционного банкира. Банкиры непосредственно работают с нами и правительством, в ближайшее время они начнут работать с парламентом. Они, как независимая организация, должны обеспечить прозрачность этого процесса, в том числе устранить все спекуляции по поводу конфликта между "Нафтогазом" и правительством", - сказал топ-менеджер "Нафтогаза".

Напомним, для продолжения транзита газа на условиях стандартного долгосрочного контракта Украина должна подписать контракт с российским "Газпромом" и найти партнёра, который будет в этом заинтересован.