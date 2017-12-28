OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О ценах на электроэнергию, Курченко и российский газ.

Об электроэнергии. Цены на электроэнергию возрастут. Повышение будет проходить в два этапа: с 1 января 2018 цена увеличится на 9,5%, а с 1 апреля - еще на 6,1%.

О российском газе. Украина готова закупать российский газ, если он будет дешевым, а заключение соответствующих договоров прозрачным.

О Курченко. Суд арестовал активы UMH "бухгалтера Семьи Януковича", беглеца Сергея Курченко в виде ценных бумаг, корпоративных и интеллектуальных прав, а также части недвижимого имущества.

О "Нафтогазе". "Нафтогаз" погасил облигации на 5 миллиардов.

О главе "Укроборонпрома". Глава "Укроборонпрома" ответил Гройсману по поводу своей отставки. Генеральный директор не намерен подавать заявление об отставке с занимаемой должности.

И о смартфонах. Доля Apple на рынке смартфонов резко снизилась, однако компания продолжает сохранять лидерство.

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