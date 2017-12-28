Голова "Укроборонпрому" відповів Гройсману з приводу своєї відставки

Роман Романов

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов не має наміру подавати заяву про відставку із займаної посади.

Про це ообщает Liga.net.

Романов спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про свою відставку і підкреслив, що продовжить виконувати свої обов'язки.

На засіданні уряду 27 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за звільнення голови "Укроборонпрому" Романа Романова.

Причиною такого рішення, за словами глави уряду, стала непогашена в строк заборгованість із зарплати на українських суднобудівних заводах.

У свою чергу в "Укроборонпромі" заперечують свою провину за борги, що сформувалися перед миколаївським суднобудівним заводом імені 61 комунара, покладаючи відповідальність на державу.

Як відомо, державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", зупинило роботу.

Причиною зупинки в концерні називають відсутність рішення Кабінету Міністрів щодо фінансування утримання ракетного крейсера проекту 1164.

Також зараз арештовані рахунки підприємства, а заборгованість по заробітній платі становить понад 58 млн грн.

30 жовтня керівництво "Укроборонпрому" звернулося до секретаря Ради національної оборони і безпеки Олександра Турчинова з проханням сприяти у вирішенні долі стратегічного підприємства.

У грудні Міноборони відмовилося від ракетного крейсера "Україна", який "Миколаївський судобудівний завод" збудував уже на 95%.

"Миколаївський суднобудівний завод" спеціалізується на будівництві суден усіх типів з масою корпуса до 28 тис тонн, а також виконує ремонт судів. З квітня 2011 року завод включений до складу Укроборонпрому.

Зазначимо, що відносно "Укроборонпрому "та його дочірніх підприємств відкрито низку справ. У лютому стало відомо про розслідування Нацполіціі за підозрою про виведення з "Спецтехноекспорту" 91 млн грн через схему експорту обладнання через фіктивні фірми.

У 2015 році було відкрито кримінальне провадження про виплату "Спецтехноекспортом" фіктивних агентських на суму 3,59 млн доларів.

Той же "Спецтехноекспорт" поставляв індійській держкомпанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини через фіктивні фірми, чиї власники підписували документи за 200 гривень.

Крім того, НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому" на 39 млн доларів на постачання запчастин для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" було створено в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.