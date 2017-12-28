Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на електроенергію

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2018 році зросте на 16,2%.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Національної комісії, осуществяется державне регулювання енергетики і комунальних послуг.

Підвищення ціни буде проходити в два етапи: з 1 січня 2018 року вона збільшиться на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%.

Згідно з проектом рішення, зростання оптової ринкової ціни обумовлено інфляцією, зростанням зарплат, девальвацією гривні, а також підвищенням цін на газ на 16,7% і вугілля (на 38,3%), ціна якого розраховується на основі європейського індексу з урахуванням доставки в Україну (так звана формула "Роттердам+").

Зокрема, в ОРЦ врахована індикативна ціна вугілля, визначена на підставі середньої ціни на європейському ринку за період грудень 2016 року - листопад 2017 року, на рівні 83,08 долара за тонну, що на 25,8% або на 17,04 долара вище ціни, закладеної в ОРЦ на 2017 рік.

Крім того, вартість транспортування вугілля, визначена на підставі середньої вартості доставки вугілля з портів Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен в українські порти, становила 12,21 долара за тонну (середня ставка фрахту) і 7,02 долара за тонну (середня ставка перевантаження). Зазначена середня ставка фрахту на 24,1% або на 2,37 долара за тонну вища врахованої в ОРЦ на 2017 рік.

Нагадаємо, ОРЦ впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

Як повідомлялося, таке рішення може принести додатково 10 мільярдів гривень ДТЕК Ріната Ахметова.

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

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Економічна правда