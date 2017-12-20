OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О ценах на бензин, Гонтаревой, рынке земли и биткоине.

Об импорте электроэнергии. Антимонопольный комитет рекомендует рассмотреть импорт электроэнергии в качестве альтернативы украинской электроэнергии, исходя из экономической целесообразности.

О биткоине. Криптовалюта биткоин хоть и кажется перспективной, никогда не станет полноценной торговой валютой, считает соучредитель площадки Bitcoin.com Эмиль Ольденбург.

О росте экономике. Реальный валовый внутренний продукт в III квартале 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, вырос на 2,1%.

О Гонтаревой. Глава Национального банка Валерия Гонтарева пока не получала официального приглашения для обязательного отчета в Верховной Раде перед ее увольнением с должности и назначением преемника.

О газе из ОРДЛО. "Газпром" добивается того, чтобы Стокгольмский арбитраж в рамках тяжбы российского газового монополиста с "Нафтогаза" не принимал какого-либо решения по объемам поставки газа на оккупированные территории.

О ценах не бензин. В Украине с 19 по 20 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост.

О рынке земли. Верховная рада отказалась отменить принятие законопроекта, которым еще на год продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

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