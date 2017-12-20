Нардепы отказались отменить продление моратория на продажу земли

Верховная рада отказалась отменить принятие законопроекта, которым еще на год продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

За принятие проекта постановления 7350-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 7 декабря 2017 года о принятии в первом чтении за основу и в целом проекта закона Украины о внесении изменений в раздел Х "Переходных положений" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель" проголосовали 66 депутатов.

Такое решение Рады дает возможность главе Верховной рады Андрею Парубию подписать принятый законопроект и передать его на подпись президенту Петру Порошенко.

Как сообщалось, 7 декабря за принятие законопроекта № 7350 проголосовали 236 депутатов.

Напомним, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Экономическая правда