"Газпром" требует 1,3 миллиарда долларов за газ в ОРДЛО - "Нафтогаз"

"Газпром" добивается того, чтобы Стокгольмский арбитраж в рамках тяжбы российского газового монополиста с НАК "Нафтогаз Украины" не принимал какого-либо решения по объемам поставки газа на оккупированные территории.

Об этом сообщил журналистам главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Газпром" говорит, что не надо принимать никакого решения по объемам газа, поставленного на оккупированные территории. Мы, в свою очередь, говорим, что любые расчеты – это цена умноженная на объем, не зная объемов нельзя сказать кто и кому что должен", - сказал он.

Витренко добавил, что сейчас "Газпром" выставляет счета "Нафтогазу Украины" с суммами, которые требует оплатить за поставку газа в оккупированные районы Донбасса, однако Украина этих объемов не контрактовала.

"Любые платежи "Газпром" может зачислить в качестве оплаты за поставки в ОРДЛО – для нас это недопустимо", - подытожил он.

По информации главного коммерческого директора "Нафтогаза Украины", претензии "Газпрома" по поставкам в оккупированные районы Донбасса сейчас составляют около 1,3 млрд долларов.

Как известно, "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" по принципу "бери или плати".

Взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд долларов и 17,9 млрд долларов (без процентов - 36,7 долларов и 14 млрд) соответственно.

Больше о споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" читайте в материале "Нафтогаз" vs "Газпром". Чем завершилась битва под Стокгольмом".