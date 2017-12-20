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АМКУ советует снова начать импорт электроэнергии

Среда, 20 декабря 2017, 09:25
 

Антимонопольный комитет рекомендует рассмотреть импорт электроэнергии в качестве альтернативы украинской электроэнергии, исходя из экономической целесообразности.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В частности, АМКУ обнаружил, что в Украине есть техническая возможность и экономическая целесообразность для импорта электроэнергии. Однако из-за высоких административных барьеров импортеры не заходят на рынок.

"Импорт электрической энергии мог бы составить существенную конкуренцию отечественным производителям, в частности, тепловой генерации, а также, возможно, в определенной части и атомной генерации", — заявила первый замглавы комитета Мария Нижник.

На сегодняшний день, импорт электроэнергии включается в энергобаланс страны по замыкающему принципу — для сбалансирования энергосистемы.

Однако в АМКУ уверены, что в странах, с которыми Украина соединена межгосударственными сечениями, бывают цены ниже, чем у украинских теплоэлектростанций.

Поэтому комитет рекомендует Министерству энергетики и Совету Оптового рынка электроенергии привлекать импорт электроэнергии в энергосистему Украины, исходя из его экономической целесообразности.

Для этого Министерству нужно изменить Порядок формирования годовых и месячных прогнозных балансов электроэнергии объединенной энергосистемы Украины в части возможности привлечения импорта на конкурентных основаниях по отношению к другой генерации (исходя из экономической целесообразности).

А Совету Оптового рынка электроэнергии нужно изменить свои правила оптового рынка, чтобы между импортерами и производителями по ценовым заявкам и, возможно, в некоторой степени НАЭК "Энергоатом", возникла конкуренция.

Также ОРЭ необходимо обеспечить равные условия для производителей и импортеров электроэнергии к ресурсному наполнению рынка.

В АМКУ напомнили, что ранее рекомендовали Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разработать и утвердить порядок проведения электронных аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей.

Согласно выводам комитета, доступ к межгосударственным сечениям происходит на конкурентных основаниях, однако возможность импорта ограничена административно.

Также есть сложности с ценой импортной электроэнергии: согласно правилам Рынка, цену устанавливает НКРЭКУ, но соответствующего порядка нет.

Как сообщает delo.ua, Украина активно импортировала электроэнергию в 2015 году из-за дефицита угля для теплоэлектростанций (из-за блокирования поставок с России, Донбасса и ЮАР).

Минэнерго заключило длительный контракт на импорт электроэнергии из России для компенсации 1500 МВт дефицитных мощностей.

Причина, по которой Украина вынуждена была импортировать э/э у агрессора — ограничения по перетокам э/э с другими странами.

Украинская энергосистема синхронизирована с системами стран бывшего СССР — РФ, Беларусь, Молдова.

С континентальной европейской энергосистемой синхронизирован только "Бурштынский энергоостров" (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская обл.), который связан линиями с Венгрией, Словакией и Румынией.

Таким образом, импорт из ЕС можно осуществлять только для трех украинских областей.

Возможность поставок из Венгрии была через линию 750 кВ Альбертирша-Винница. Однако данная линия нуждается в восстановительных работах.
"Укринтерэнерго" и "Интер РАО" заключили двойной контракт на поставки э/э из РФ в Украину и с материковой части Украины в оккупированный Крым.

Контракт, одобренный министром энергоуглепрома Владимиром Демчишиным, вызвал критику премьер-министра Арсения Яценюка.

Проблемой стал ровный график поставок э/э в Украину и именование Крыма как "Крымский федеральный округ".
В отличие от премьера, эксперты считали контракт выгодным для Украины, однако отмечали, что проблемой остается цена на импортную электроэнергию.

Экономическая правда

электроэнергия импорт НКРЭ Энергоатом
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