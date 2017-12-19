OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорят сегодня?

Об IKEA, Ахметове и "схемах" в госкомпаниях

Об IKEA. Шведская сеть товаров для дома IKEA официально заявила, что в течение года-двух откроется в Украине.

О кредитах. Министр финансов пояснил, для чего Украине необходимо кредитоваться у МВФ и выпускать евробонды - для возврата существующих долгов.

Об Ахметове. ДТЭК Рината Ахметова при содействии регулятора получило деньги от "Энергорынка" в обход определенных алгоритмов. Около 300 миллионов гривен недополучил "Энергоатом".

О турбинах Siemens. Компания Siemens подписала первый крупный контракт с РФ после скандала с "крымскими турбинами". Компания поставит три турбины для электростанции в Нижнекамске.

О "схемах". Госпредприятие "Спецтехноэкспорт", дочерняя компания Укроборонпрома, поставляла индийской госкомпании "Hindustan Aeronautics Limited" запчасти через фиктивные фирмы. Владельцы таких фирм подписывали документы за 200 гривен.

О Коломойском. Олигарх Игорь Коломойский через приближенных лиц скупил недвижимость на австрийском курорте Земмеринг в Альпах. Все дальнейшие события свидетельствуют о попытке отмывания денег.

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