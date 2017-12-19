Миллиарды на перевозках и путевках. Как зарабатывают "транспортные" нардепы

Громадський рух "Чесно" детально проаналізував декларації та зв'язки двадцяти народних депутатів транспортного комітету Верховної Ради.

Тут зібралися одні з найбільш успішних бізнесменів, які вміють і знають, як заробляти на державних тендерах. Так само вправно роблять бізнес їх сім'ї, помічники та екс-помічники.

Хто з депутатів транспортного комітету отримує мільярдні замовлення, хто заробляє на путівках, хто — на "Укрзалізниці", а хто працює над іміджем "церковної миші" у декларації, забуваючи про доходи? Про це піде мова далі.

Ярослав Дубневич. Конфлікту інтересів нема

Кожного разу, подорожуючи українським потягом, варто згадати, що рейки та кріплення на них, найімовірніше, виготовили на фірмах львівського мажоритарника, фігуранта антикорупційних розслідувань (ФАР) і голови транспортного комітету Верховної Ради Ярослава Дубневича.

Дубневич — один з найбагатших народних депутатів. Його задекларовані фірми виграли у держави тендерів на близько 500 млн грн. Ось що закуповують за тендерами у ТОВ "Корпорація КРТ", яка належить Дубневичу.

За законодавством, тут нема конфлікту інтересів, адже народні депутати на час перебування на своїй посаді можуть передавати фірми в управління іншим суб'єктам. Отже, вони не можуть впливати на керування компаніями.

Це і повідомила у коментарі громадському руху "Чесно" прес-служба Ярослава Дубневича.

Втім, управління компаніями здійснюють близькі до Дубневича особи.

Громадський рух "Чесно" також надіслав запит до НАЗК, яке якраз перевіряють чиновників на предмет конфлікту інтересів. Агентство повідомило, що п'ять фірм — ТОВ "Гарант-Львів", ТОВ "ФК "Енергія-інвест", ТОВ "АП "Львівське", ТОВ "НВП "Корпорація КРТ" — Дубневич передав в управління ФОП Васьківа Р. І.

Йдеться про депутата Львівської обласної ради Романа Васьківа. Останній відомий також як начальник юридичного відділу "Корпорації "КРТ" братів Дубневичів.

Раніше у Ярослава Дубневича була ще одна фірма — ТОВ "Корпорація "Колійні ремонтні технології", яка дала назву фірмі-клону з декларації.

Її продали професійним ліквідаторам з Харкова, змінили назву на ТОВ "Східні колійні системи" і закрили у 2014 році через банкрутство. Утім, за 2008-2011 роки ТОВ "Корпорація "Колійні ремонтні технології" виграла тендерів у компанії "Укрзалізничпостач" на 2,86 млрд грн.

Що приховує мажоритарник Сольвар

Округ Руслана Сольвара — це правий берег Київської області: Фастівський і Макарівський райони, аж до Сквири.

За декларацією депутат — "церковна миша". Разом з тим, фірми з його орбіти отримали на транспортних тендерах близько 910 млн грн, фірми з орбіти помічників — близько 63 млн грн.

У декларації депутата за 2016 рік порожньо — ні бізнесу, ні квартир. Проте раніше Сольвар був засновником трьох компаній: ПП "Укрторгконтракт-С" (оптова торгівля продуктами харчування), ТОВ "Укрзернотранс-К" і ПП "Фреш-лайн" (транспортна логістика). Остання фірма має договір на 2017 рік з "Укрзалізницею" на послуги з транзитних перевезень.

Попри формально чисту декларацію Сольвара, тісний зв'язок з транспортними тендерами мають три екс-помічники депутата і один родич.

Так, екс-помічник Олексій Мозговий працює співвласником або директором низки еомпаній Сольвара, зокрема ПП "Фреш лайн", ТОВ "Укрзернотранс-К", ТОВ "Автокар-777" та інших. Читай также Зеленое лобби: какие политики зарабатывают на "зеленом" тарифе Короли биткоинов: у кого из власти больше криптовалюты

Ще один помічник Олексій Жовноватюк раніше був співвласником ТОВ "Газкомсервіс", яке виграло тендерів на 22,9 млн грн за товарами для залізниці у 2013-2015 роках. Втім, він прийшов у фірму уже після 2015 року. Жовноватюк у 2017 році подавав декларацію як кандидат на посаду в райсуді.

Крім того, журналісти видання "Наші гроші" виявили зв'язок Сольвара з ТОВ "Екскомсервіс", яке виграло тендерів на 827,2 млн грн за перевезення імпортного африканського вугілля. Власником фірми з 2011 року є Богдан Штонда із смт Піщанка, де раніше народився і жив Сольвар. В історії також фігурує Жовноватюк.

Родич за лінією екс-дружини депутата Артем Мініч є або був співвласником чи директором фірм ТОВ "Метрудтранс", ПП "Автокар-7", ПП "Блок бак систем".

ТОВ "Метрудтранс" виграло тендерів у низки державних підприємств з лісового господарства на залізничні перевезення на 59,5 млн грн. ПП "Блок баг систем" виграло тендери у двох державних підприємств на транспортні перевезення на 21 млн грн у 2010 році.

Нинішній помічник депутата — Дмитро Поворознюк — є співвласником ТОВ "Ф-АРТ плюс" разом з Г. Карапетяном. Карапетян є також власником ТОВ "Будкрафт" і ТОВ "БЦ-трейд континент". Фірми почали вигравати тендери у 2016 році. Обидва бізнесмени у 2015 році висувалися у Фастівську міськраду від БПП.

ТОВ "Ф-АРТ плюс", ТОВ "Будкрафт" і ТОВ "БЦ-трейд континент" виграли тендерів на ремонті доріг на майже 63 млн грн.

Низка фірм з орбіти Сольвара помічена у кримінальних провадженнях.

Зокрема, сім фірм з кола депутата фігурує у кримінальному провадженні за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ПАТ "ДПЗКУ") під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд дол від Китаю.

Досудове розслідування встановило, що у 2013-2016 роках посадовці ПАТ "ДПЗКУ" для незаконного привласнення кредитних грошів залучили низку підконтрольних фірм, які надавали завищені послуги з перевезення вантажів.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "Укрзернотранс-К", ПП "Фреш лайн", ТОВ "Блок баг сістемс", ТОВ "Автокар 777", ТОВ "Метрудтранс", ТОВ "Газкомсервіс", ТОВ "Транссеть" ("Олімпік-гол").

Щоб потрапити у Раду 8 скликання Сольвар зібрав 40 329 голосів (~51%). За нього проголосувало майже у 4 рази більше виборців, ніж за найближчого конкурента. Уперше вінничанина Сольвара у 2012 році обрали по Київщині від УДАРу. На момент обрання у 2012 році він був радником гендиректора Асоціації "Укрзовніштранс". Округ №91 Сольвар цього року отримав субвенцій з держбюджету на 29,87 млн грн, другий показник серед мажоритарників. У 2016 році округ Сольвара отримав 26,46 млн грн.

Козир, який відповідає за порти

Народний депутат з фракції БПП з Миколаївщини Борис Козир у 2012 році був директором миколаївського ДП "Спеціалізований морський порт "Октябрськ" (зараз — ДП "Стивідорна компанія "Ольвія"). Пізніше він перейшов у ДП "Адміністрація морських портів України".

На території цих портів працює група компаній Orexim. З групою пов'язана робота дружини Юлії Козир. Вона отримувала зарплату від ТОВ "Мерітайм юнікорн", що входить у групу компаній.

На Orexim також працював батько депутата Юрій Козир, який помер у 2016 році. Він був заступником гендиректора холдингу із соціальних питань. Також з компанією пов'язаний помічник депутата у восьмому скликанні Сергій Присяжнюк, який є директором хед-офісу ТОВ "Орексим Україна".

Основні види діяльності Orexim — експорт аграрної продукції, портові та логістичні послуги.

Група Orexim була заснована у 2004 році в Миколаєві. До неї входять сім компаній: ТОВ "Голдкор" — люцерна, ТОВ "Евері" — вантажі, ПрАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів", ТОВ "Стивідорна інвестиційна компанія", Orexim Chips — ліс, ТОВ "Мерітайм юнікорн", Nika Meritime Agency — агентування.

Козир раніше працював заступником голови з економіки та інвестицій ДП "Адміністрація морських портів України". Його округ на Миколаївщині – №127. За нього проголосувало 18 821 виборців (33,17%). Найближчим за кількістю голосів суперником Козира був самовисуванець Анатолій Кінах (7 247 голосів, 12,77%) Раніше – у 2002–2011 роках – Борис Козир був директором миколаївської ТОВ "Інт-Агро". З листопада 2017 року директором і власником значиться Сергій Мущинський. До нещодавно директором "Інт-Агро " був Юрій Козир, син нардепа, а власниками Наталія Козир і Ганна Шалига. Ганна Шалига є дружиною заступник директора по маркетингу та впровадженню газотурбінних проектів Комплексу газотурбобудування "Зоря" – "Машпроект" Максима Шалиги. Ганна Шалига також працює в ТОВ "Юнікорн Мерітайм". У 2016 Ганна Шалига мала 25% корпоративних прав ТОВ "Южная стівідорінг компані лімітед". Сини подружжя Никита і Артем Шалиги задекларував за 2016 рік подарунки від Юрія Козира (очевидно, сина нардепа) на суму 1,25 млн грн кожен.

Морські перевезення родини Урбанських

Народний депутат з фракції БПП з Одещини Олександр Урбанський не вніс жодної фірми у декларацію, проте це не стосується його сім'ї.

Родина тісно пов'язана з морськими перевезеннями. Його батько Ігор Убанський володіє низкою підприємств, які займаються морським транспортом, і є головою наглядової ради ПрАТ "Дунайсудноремонт", яке виграло на державних тендерах 148 млн грн на ремонті суден. Особливе пожвавлення на тендерах почалося у 2015 році.

Урбанський-страший був народним депутатом п'ятого скликання від Соціалістичної партії України. Він також деякий час працював заступником міністра транспорту.

Брат депутата Анатолій Урбанський у 2015 році став депутатом Одеської облради від БПП. Згодом його обрали головою облради. На момент обрання Анатолій працював начальником відділу експлуатації флоту ТОВ "Рівертранссервіс".

На момент обрання Урбанський був комерційним директором ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (Ізмаїл). Торік округ Урбанського отримав субвенцій на 21,73 млн грн, цього року – 7,5 млн грн.

Орбіта Ахметова: екс-"регіонали" Гусак і Білий

Член "Опозиційного блоку" Володимир Гусак раніше був директором із закупівель ТОВ "Метінвест холдинг" Ріната Ахметова і Вадима Новинського. У його декларації є лише дві юридичні особи — акціонерні товариства з незначною кількістю акцій.

Йдеться про ПрАТ "Запоріжкокс" і ПрАТ "Донецьккокс", які пов'язані з Ахметовим і Новинським. Його дружина працює у ТОВ "ДТЕК енерго" і ТОВ "Метінвест холдинг" — обидві фірми входять у холдинг Metinvest.

ТОВ "Менінвест-холдинг" виграло тендерів на 1,421 млрд грн за постачання труб для ПАТ "Укртрансгаз", "ДТЕК Дніпроенерго", "Київенерго".

Останні 25% акцій "Дніпроенерго", які належали державі, Ахметов придбав у серпні 2017 року і зараз володіє майже 100%. До цього олігарх спільно з афільованими компаніями володів 70,91% акцій. У "Київенерго" державі належить 25%, Ахметову — 72,4%.

Крім того, Гусак лобіює дешеві залізничні послуги. "Укрзалізниця" у червні 2017 року оголосила про намір проіндексувати тарифи на вантажні перевезення на 22%. Після цього Гусак виступив із заявою, що чергове підвищення тарифів матиме негативний ефект для української промисловості і може призвести до зниження виробництва та обсягу перевезень.

Також Гусака у грудні 2014 року під час засідання парламенту піймали на тому, що він продавав вугілля.

Читати також: Відвідуваність і законопроекти транспортного комітету

Значна частина професійного життя Олексія Білого, №5 списку "Опозиційного блоку", пов'язана з ВАТ "Єнакіївський коксохімічний завод", де він працював протягом 1988-2006 років. Білий також був директором ПрАТ "Азовсталь" у 2002-2006 роках. Основним акціонером компаній є Metinvest Ріната Ахметова.

Фірми Білого ТОВ "РБО Україна" і ТОВ "Капітал" займаються будівництвом; неспеціалізованою оптовою торгівлею — ТОВ "Компанія камелот" і ТОВ "Базісспецсервіс". Перша виграла тендерів в "Укрзалізниці" на 1,7 млн грн на капітальний ремонт електричних машин.

Співвласником ТОВ "Камелот" є Андрій Лагоша. Він — брат директора ДП "Морський торговельний порт "Южний" в Одесі.

Інші

Олександр Пономарьов з групи "Воля народу" на момент обрання у 2012 році був головою правління ПрАТ "Бердянський райагропромпостач". У своїй декларації народний депутат не вказав жодного бізнесу.

Громадських рух "Чесно" підрахував, що фірми з орбіти Пономарьова виграли тендерів на 1,45 млрд грн.

Найбільші суми виграли: ПП "Курорти Приазов'я" (санаторій) — 177,9 млн грн — путівки, ТОВ "Торговий дім "Агрінол" — 993 млн грн — мастила і пальне, ТОВ "Бердянськбудтрест" — 194,3 млн грн — ремонт доріг, ТОВ "Санаторій "Арктика" — 101,7 млн грн — путівки, ТОВ "РУ НПВ "Агрінол" — 23,3 млн грн.

В орбіті — родичі і помічники. Деякі фірми раніше належали самому депутату. Колись він був власником ПП "Курорти Приазов'я" і ТОВ "ТД "Агрінол". Зараз ПП записане на Добич і Дмитра Вакала. Директором ПП "Курорти Приазов'я" є помічник Максим Кривунь. ФОП Кривунь виграв тендерів на 4,9 млн грн.

Рух "Чесно" не виявив юридичних осіб, пов'язаних з транспортом, у деклараціях і поза ними у народних депутатів Вадима Підберезняка, Дмитра Лінька, Віталія Корчика, Миколи Кадикала, Олександра Сугоняка, Сергія Євтушка, Ігоря Васюника, Ігоря Побера.

Оксана Ставнійчук, "Чесно", для ЕП

Цей текст — тринадцятий аналітичний матеріал громадського руху "Чесно" щодо роботи народних депутатів у комітетах Верховної Ради. Цикл матеріалів входить до спецпроекту "Політична пам'ять" громадського руху "Чесно" — онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної Ради та місцевих рад України.