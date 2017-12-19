Министр финансов объяснил, для чего Украине нужны новые кредиты

Дальнейший выход на рынок внешних заимствований облегчит для Украины возврат существующих долгов.

Об этом заявил глава финансового ведомства Александр Данилюк.

Одним из ключевых шагов, предпринятых Министерством финансов в 2017 году, стал выпуск еврооблигаций в сентябре.

"Почему это (выпуск евробондов – ред) важно? Потому что это является подтверждением, что Украина за последние три года совершила много важных реформ, мы возобновили и стабильность нашей финансовой системы, а также доверие инвесторов", – подчеркнул министр.

Данилюк отметил, что выход Украины на международные рынки заимствований облегчит будущие выплаты по внешним долгам в 2019-2020 годах. Без возможности привлечения новых кредитов страна могла не справиться с долговой нагрузкой.

"Мы совершили сложную, но правильную для Украины транзакцию, которая позволила не только привлечь ресурс в бюджет, но и снизить риски будущих выплат. То есть, часть одолженных денег мы использовали на то, чтобы обменять их на облигации, которые были бы погашены в 2019 – 2020 годах", - сказал он.

"Там были большие пики (выплат по внешним долгам – ред.). Это были риски, и мы эти риски сняли. Таким образом, мы уменьшили стоимость заимствований для нас как государства, так и для бизнеса", – отметил Данилюк.

Министерство финансов допускает, что планируемый выпуск еврооблигаций в 2018 году будет дороже без продолжения программы Международного валютного фонда.

"Выпустить еврооблигации всегда можно, но вопрос их стоимости. Когда мы встречаемся с инвесторами, то они нас спрашивают всегда о выполнении программы МВФ", - сказал замминистра финансов Юрий Буца.

При этом Данилюк отметил, что инвесторы всегда интересуются выполнением программы МВФ как индикатором выполнения реформ в стране.

"Инвесторы интересуются программой МВФ, потому что это вопрос развития страны. Нет реформ - нет МВФ. Нет реформ - нет Украины", - отметил министр.

В МВФ уже заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

Напомним, в сентябре Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.

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Экономическая правда