OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О возвращении Укртелекома, продаже Roshen и российских банках.

Об Укртелекоме. Хозяйственный суд Киева вернул пакет акций компании "Укртелеком" в государственную собственность.

О Рошене. Все заинтересованные в покупке Рошен стороны отказались от этой возможности из-за высокого риска и украинско-российского кризиса.

О Нафтогазе. Кабинет министров заменил в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" главу Государственного экспортно-импортного банка Александра Гриценко на Владимира Кудрицкого.

О Ryanair. Ирландский лоукостер Ryanair и Международный аэропорт "Борисполь" близки к достижению консенсуса.

О ГТС. Кабинет Министров официально начал процедуру отбора международных партнеров для совместного управления украинской газотранспортной системой.

Об Охматдете. Кабинет министров принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и полноценном запуске больницы.

О банках. Сбербанк Европа, дочерняя компания группы Сбербанк РФ, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9% в VS Bank (Украина) группе "ТАС".

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Директор Rothschild в СНГ: Клиенты отказались от покупки Roshen из-за рисков

"Все очень впечатлены тем, что удалось сделать за такой короткий промежуток времени. Особенно в последние три года". Джованни Сальветти об инвестиционной привлекательности Украины, необходимой приватизации, а также о продаже Roshen.

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