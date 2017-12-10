OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Об электромобилях, "украинских беженцах" и падении биткоина.

Об электрокарах. С 1 января 2018 года вступают в силу новые правила ввоза электрокаров в Украину - без уплаты НДС и акциза, что удешевит их в среднем на 17%.

О торговле. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Европейский союз увеличили объемы двусторонней торговли на 29%.

Об украинских беженцах. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают экономику соседней страны.

О газовом хабе. Гройсман предлагает превратить украинские подземные хранилища газа в восточноевропейский газовый хаб.

О банках банкротах. Фонд гарантирования выплатил вкладчикам восстановленных через суды банков более 30 млрд гривен.

О биткоине. Курс биткоина, обновивший 8 декабря исторический максимум – 18 тысяч долларов за монету, упал ниже 14 тысяч.

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Tax free: насколько подешевеют электрокары после отмены НДС и акциза

В 2018 году украинцы смогут покупать электрокары по более низким ценам. Это стало возможным благодаря принятым в четверг изменениям в Налоговый кодекс.