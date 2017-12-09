Отмена НДС и акциза удешевит электрокары на 17%

С 1 января 2018 года вступают в силу новые правила ввоза электрокаров в Украину - без уплаты НДС и акциза, что удешевит их в среднем на 17%.

Об этом говорится в статье на ЭП.

Как отмечается, эта норма будет действовать год, хотя изначально планировалось установить пятилетний срок.

Если взять для расчета подержанный автомобиль стоимостью 14 тыс евро, то в эту сумму будут входить собственно сама стоимость машины, 20% НДС и 109 евро акциза, который является фиксированной суммой.

При первой регистрации также нужно будет оплатить сбор в Пенсионный фонд - 3-5% в зависимости от стоимости машины.

Если от текущей рыночной стоимости авто, 14 тыс евро, отнять отмененный НДС, получится 11 666 евро. Если от этой суммы вычесть 109 евро акциза, получится 11 557 евро. Итак, скидка составит около 17% или почти 2,5 тыс евро.

ЭП также решила посчитать скидку в гривне на примере нового электрокара. Он стоит около 800 тыс грн или почти 25 тыс евро.

Если от этой суммы вычесть 20% НДС, получится 666,6 тыс грн. Если вычесть еще и фиксированную сумму акциза, 3480 грн, получится около 663 тыс грн. Следовательно, экономия составит более 136 тыс грн.

Подробнее читайте в статье: Tax free: насколько подешевеют электрокары после отмены НДС и акциза

Экономическая правда